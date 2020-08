Take Me Out geht in eine weitere Runde! Das etwas andere Datingformat sorgt seit 2013 für mächtig Amüsement am späten RTL-Abend: 30 Single-Frauen begutachten in der Sendung einen Single-Mann, der sich von seiner besten Seite präsentiert – gefällt er den Mädels jedoch nicht, wird er weggebuzzert. Moderiert wird der ganze Spaß von Comedian Ralf Schmitz (45). Alle Fans der Show dürfen sich nun freuen: "Take Me Out" kehrt im September mit brandneuen Folgen zurück!

Das bestätigte der Sender nun gegenüber Quotenmeter: Demnach sollen die neuen Episoden ab dem 12. September immer samstags um 22:20 Uhr ausgestrahlt werden. Am späteren Abend werden dann dann um 23:30 Uhr noch weitere Folgen über die Bildschirme flimmern – dabei soll es sich dann allerdings um Wiederholungen handeln.

Doch nicht nur die frischen Episoden dürften die Liebhaber von "Take Me Out" begeistern: Wie RTL zuletzt bekanntgab, soll es schon bald auch eine gleichgeschlechtliche Version nur für Männer geben. Wann genau die jedoch laufen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Privat Evelyn Burdecki und Anita Ekoto bei "Take Me Out"

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

