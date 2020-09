Wird diesmal alles anders bei Henrik Stoltenberg? Die Love Island-Fans glauben nicht dran! Tagelang war es ein Auf und Ab bei dem Studenten und seiner Couple-Partnerin Aurelia Lamprecht. Während die Frankfurterin nicht genug von Henrik bekommen konnte, war dieser sich nicht immer sicher. Zwar kam es zum Sex zwischen den beiden, trotzdem flirtete der 23-Jährige auch weiterhin mit anderen Teilnehmerinnen. Mit Sandra Janina hat er sogar fremdgeküsst. Für die Blondine möchte Henrik sein Womanizer-Image jetzt aber loswerden und endlich treu sein. Die User sind amüsiert....

Dass Henrik Aurelia vergessen und stattdessen in Sandra vernarrt ist, machte er auch in der heutigen Folge wieder mehr als klar: Er will sich zukünftig nur noch mit ihr beschäftigen. "Auch wenn Megan Fox kommen würde", war er sich sicher. Bei dieser Aussage mussten die Twitter-User jedoch schmunzeln. Denn dass er es tatsächlich ernst meint, scheint ihm kaum einer abzunehmen. "Bin grad fast vom Stuhl gefallen", "Er will sich nur auf sie konzentrieren – also bis die Nächste reinkommt" oder "Na klar, Henrik... Wer so schlecht lügt, dem glaubt man nicht", kommentierten etwa zwei Nutzer das Geschehen in der Sendung.

Aber ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass der Blondschopf nur noch Sandra will? So sehr wie von der 20-jährigen Erfurterin hat er von Aurelia zumindest nie geschwärmt. "Ich muss sagen, dass Sandra eine bemerkenswert schöne Frau ist", schwärmte er etwa kurz nach ihrem Einzug. Aber was glaubt ihr: Schafft Henrik es, treu zu bleiben? Nehmt an unsrer Umfrage teil!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", seit Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und seit 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

