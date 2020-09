Pietro Lombardi (28) ist wieder verliebt und aktuell überglücklich – so viel hat der Sänger schon verraten. Welche Dame den "Phänomenal"-Interpreten im Moment auf Wolke sieben schweben lässt, behält Pie bislang aber noch für sich. Gerüchten zufolge soll es sich bei seiner Herzdame allerdings um Influencerin Laura Maria handeln. Tatsächlich scheinen immer mehr Indizien genau darauf hinzudeuten. So zeigte sich die Netz-Bekanntheit erst kürzlich kuschelnd mit einem vermeintlich Unbekannten – womöglich Pietro? Nun kommt ein weiterer Liebeshinweis dazu!

Auf Instagram veröffentlichte Laura am Dienstag ein Foto, das sie breit grinsend zeigt, während sie ihre Hündin an sich drückt. Den Beitrag kommentierte kein Geringerer als Pietro selbst. "Was eine Strahlefrau. Und der Hund, ja süß", schrieb der Musiker und versah seinen Kommentar noch mit einem weißen Herzchen.

Für die Follower der Blondine schien dieser Wortbeitrag gleich eine Liebesoffenbarung zu sein. Unter dem charmanten Satz häuften sich sofort Gratulationen für das angebliche neue Paar. "Alles Gute für euch zwei" oder "Ihr passt perfekt zusammen", hieß es in Sekundenschnelle.

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria mit ihrer Hündin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Star

