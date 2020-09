Die Liebe von Cardi B (27) und Offset (28) gehört der Vergangenheit an. Anfang der Woche wurde bekannt, dass sich die Rap-Musiker scheiden lassen. Angeblich hat sich die Rapperin von dem Mitglied des Trios Migos getrennt. Offset soll während der Ehe fremdgegangen sein. Cardi habe allerdings darüber hinweggesehen, zum Wohle ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari Cephus (2) – um die sich das Elternpaar trotz der Scheidung wohl zusammen kümmern wird.

Gegenüber Us Weekly beteuert ein Insider: Cardi und Offset seien sich ihrer Verantwortung als Eltern von Kulture bewusst, sie werden auch in Zukunft beide für ihre Tochter da sein, jedoch nicht mehr als Paar agieren. "Im Moment scheint es keine Chance auf eine Versöhnung zu geben", erklärt die Quelle. Sie verrät außerdem, dass Freunde "hin- und hergerissen sind, weil die Liebe der zwei so tief war und ihre Leben so eng miteinander verbunden sind."

Am Dienstag landeten die notwendigen Dokumente auf dem Tisch des Scheidungsrichters. Ein Rosenkrieg ist bisher nicht ausgebrochen: Das Ende ihrer Beziehung sei einvernehmlich. Keine große Überraschung also, sollten sich die Ex-Partner das Sorgerecht für ihr Kind teilen: "Sowohl für Offset als auch für Cardi steht Kulture in dieser stressigen Zeit an erster Stelle", berichtet ein Informant dem Onlinemagazin.

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Anzeige

Instagram / iamcardi Cardi B und Kulture

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset mit ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de