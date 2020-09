Wie denkt eigentlich Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) über die neue Liebe seines Bruders? Mitte August machten Jimi Blue Ochsenknecht (28) und seine Partnerin Yeliz Koc (26) ihre Beziehung offiziell. Kurze Zeit später posteten die beiden ihr erstes Paarbild im Netz. Ihre Zweisamkeit genießen die beiden aktuell auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Dort bekamen die Turteltauben für ein paar Tage Gesellschaft von Jimis Bruder Wilson – und was hält der Schauspieler jetzt von Yeliz?

"So gut kenne ich sie jetzt auch noch nicht. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen", erklärte Wilson am vergangenen Mittwoch bei einem RTL-Interview im Rahmen des Reeperbahnfestivals in Hamburg. Immerhin sei er nur für kurze Zeit in der Ferien-Villa des Pärchens untergekommen. Einen ersten Eindruck hat die dunkelhaarige Schönheit bei dem 30-Jährigen aber dennoch hinterlassen: "Nett, supernett!"

Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht (56) hat die neue Partnerin an der Seite ihres Sohnes hingegen schon genauer unter die Lupe genommen – mit erfreulichem Fazit. "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super", schwärmte die Powerfrau von Yeliz.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de