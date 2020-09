Auch mit Ü50 stiehlt sie allen die Show! Mit ihren heißen Klängen und sexy Kurven wurde Jennifer Lopez (51) zum absoluten Weltstar. Schon seit Jahren ist die "Jenny from the Block"-Interpretin nicht aus dem Musikgeschäft wegzudenken und heizt ihrer Community immer wieder so richtig ein. Bei ihren Performances bewundern die Fans aber nicht nur J.Los Gesangstalent, sondern auch ihren Hammerbody. Den zeigt die Sängerin jetzt in einem knappen Bikini.

Dass die zweifache Mutter im vergangenen Juli bereits ihren 51. Geburtstag gefeiert hat, fällt auf dem neuesten Instagram-Pic überhaupt nicht auf. An einem traumhaften, weißen Sandstrand liegt die dunkelhaarige Schönheit in einem rosa Zweiteiler auf einem Handtuch und schaut verträumt aufs Meer hinaus. Für ihre sonnengebräunte Bikinifigur gibt es mehr als zwei Millionen Likes von ihren zahlreichen Bewunderern. "Ich genieße die letzten, wenigen Sommermomente", schreibt Jennifer zu der heißen Aufnahme.

Dass die Musikerin sich aber nicht ausschließlich top gestylt präsentiert, sondern auch mal ihre ganz natürliche Seite zeigt, hat sie in der Vergangenheit ebenfalls schon deutlich gemacht. Erst letzten Monat postete die Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln beispielsweise ein Foto von sich kurz nach dem Aufstehen. "Guten Morgen allerseits", kommentierte sie das Bild ihres ungeschminkten Aufwachgesichts.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de