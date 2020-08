Jennifer Lopez (51) präsentiert sich ganz natürlich! Eigentlich kennen Fans den Weltstar meistens topgestylt in edlen Designer-Outfits über den roten Teppich flanieren. Die Sängerin gewährt in den sozialen Netzwerken aber auch öfter mal Einblicke in ihre Sportroutine und heizt ihren Followern mit ihrem Mega-Body ein. Doch jetzt überraschte sie ihre Anhängerschaft mit einem Anblick, den wohl nur die wenigsten kennen dürfen: Jennifer zeigte sich kurz nach dem Aufstehen!

"Guten Morgen allerseits", schrieb J.Lo unter den Instagram-Schnappschuss, auf dem sie in einem plüschigen, weißen Bademantel in die Kameralinse blickte. Völlig ungeschminkt, mit wuscheligen Haaren und kleinen Augenringen präsentierte sich die Musikerin ihrer Community, als wäre sie gerade aus dem Bett gehüpft. Mit dem Hashtag "Morgengesicht" untermalte die "Jenny from the Block"-Interpretin ihren Beitrag.

In der Kommentarspalte wurde die Beauty daraufhin mit Komplimenten für ihren umwerfend natürlichen Look überhäuft. "Du strahlst auch ohne Make-up", schwärmte ein User. "Ich kann nicht aufhören, sie anzusehen. Sie ist eine natürliche Schönheit!", teilte ein anderer Kommentator seine Meinung mit. Was sagt ihr zu Jennys ungeschminktem Selfie? Stimmt unten ab!

Getty Images Jennifer Lopez im Jahr 2018

Getty Images Jennifer Lopez, 2019

Getty Images Jennifer Lopez, 2019



