Muskulöser Zuwachs im Kolle-Kiez! Zuletzt sorgte GZSZ bei den Fans eher für Trauer – Darsteller wie Clemens Löhr (52), Gamze Senol (27) und Livia Gaiser kehrten der Daily den Rücken. Dafür kam aber Chryssanthi Kavazi (31) aus der Babypause zurück. Doch damit nicht genug: Jetzt dürfen sich vor allem die weiblichen Fans der Serie freuen: Es gibt einen neuen Hauptdarsteller und der ist richtig attraktiv.

Es handelt sich dabei um den Berliner Schauspieler Jan Kittmann, der demnächst als Tobias Evers in der beliebten Vorabendserie zu sehen sein wird. "Tobias bringt in vielerlei Hinsicht neuen Wind hinter die herrschenden Fronten. Er bringt selbst ein großes Geheimnis mit, das erst nach und nach gelüftet wird und er verwickelt sich ungewollt in eine Liebesgeschichte", beschrieb er selbst die Story zu seinem Charakter im RTL-Interview. Mit welcher altbekannten GZSZ-Figur Tobias etwas anfangen wird, verriet er allerdings noch nicht.

Jan ist in der deutschen TV-Landschaft kein Unbekannter. Der bärtige Schönling war schon in Formaten wie "Schwester, Schwester", Das Traumschiff und "Die Klempnerin" zu sehen. Die ersten Tage am Set der beliebten Vorabendserie hatten ihm schon mal sehr gefallen: "Ich lief ganz gespannt durch diese riesigen Studios. Die Kollegen vor und hinter der Kamera haben mich sehr freundlich empfangen und mir so einen schönen Start bereitet."

TVNOW Caroline Frier und Jan Kittmann bei "Schwester, Schwester"

TVNOW/ Wolfgang Baumgartner Jan Kittmann, Schauspieler

TVNOW Yasmina Djaballah und Jan Kittmann in "Die Klempnerin"

