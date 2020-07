Gamze Senol lässt ihre GZSZ-Zeit Revue passieren. Am Donnerstag war die Schauspielerin das letzte Mal in ihrer Rolle der Shirin Akinci zu sehen. Die Geschäftsführerin des Vereinsheims hat sich dazu entschieden, Berlin zu verlassen, weil sie sich die Schuld an dem Unfalltod von Alexander Cöster (Clemens Löhr, 52) gibt. Ein schwerer Abschied nicht nur für die Fans der Serie, sondern auch für Gamze selbst. Die gebürtige Speyerin blickt auf dankbare zweieinhalb Jahre zurück.

Im RTL-Interview erinnerte Gamze sich jetzt an ihre liebsten Drehtage bei GZSZ: ihr Mallorca-Dreh Anfang 2018. "Das war die geilste Zeit, die ich hier hatte, weil sie so intensiv war. Das war im März und ich habe meinen Geburtstag dort gefeiert." Auch die Story sei toll gewesen, und dass mit Patrick Heinrich (35) ein damals ganz neuer Kollege mit dabei gewesen sei.

Doch die schwarzhaarige Beauty blickt nicht nur auf spannende Geschichten ihrer Figur zurück, auch für sich privat nimmt sie einiges mit. "Ich bin in diesen zweieinhalb Jahren enorm gewachsen, gereift und ich habe Berlin lieben gelernt." Außerdem habe sie in dieser Zeit viele tolle Bekanntschaften geschlossen und Freunde dazugewonnen.

