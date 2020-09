Das Rätselraten ist jetzt vorbei: Pietro Lombardi (28) geht mit seiner neuen Liebe an die Öffentlichkeit! Schon vor wenigen Wochen hatte der DSDS-Star seinen Followern verraten, dass er eine Frau kennengelernt hat. Vor wenigen Tagen folgten dann vielsagende Posts, auf denen man zumindest die Hand seiner Herzdame erkennen konnte. Das Versteckspiel um seine Liebste soll nun aber endgültig ein Ende haben: Pietro kündigt an, dass er seinen Followern schon morgen seine Freundin vorstellen will!

In einem Instagram-Video spricht der Sänger jetzt zum ersten Mal konkret aus, was seine Fans schon lange vermutet haben: Er hat eine neue Frau in seinem Leben! Sein Liebesglück will der "Phänomenal"-Interpret jetzt nicht mehr länger für sich behalten: "Auf jeden Fall werde ich sie euch morgen vorstellen. Wir werden ein Bild zusammen hochladen. Ich hoffe, ihr werdet sie genauso gerne haben wie ich, weil sie ist wirklich ein toller Mensch", meinte er. Seit seiner Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi (27) sei seine neue Unbekannte die erste Frau, bei der er das Gefühl hat, dass sich alles richtig anfühlt.

Wer Pie da so sehr den Kopf verdreht hat, ist bisher noch nicht klar. Viele Fans des 28-Jährigen gehen aber davon aus, dass es sich um Influencerin Laura Maria handeln könnte. Immerhin liken und kommentieren Pietro und die schöne Blondine schon seit Längerem gegenseitig ihre Social-Media-Bilder.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Juni 2019

