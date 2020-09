Jade Übach (26) spricht offen über ihr Verhältnis zu Serkan Yavuz (27). Die beiden Reality-TV-Sternchen hatten im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise ein kurzes Techtelmechtel, doch wenig später gab die Blondine ihm einen Korb. Für Serkan hielt Amor trotzdem noch etwas parat: Er kam kurz danach mit Carina Spack (24) zusammen. Jade deutete allerdings bei ihrer Promi Big Brother-Teilnahme vor ein paar Monaten an, dass sie ihren Ex-Flirt nicht richtig vergessen könne. Und tatsächlich – obwohl sie ihn abwies, empfand sie etwas für Serkan!

Als Serkan bereits mit Carina zusammen war, traf Jade das Pärchen auf einem Maskenball, wie sie gegenüber Promiflash jetzt berichtet. Dort sei sie mit einem Freund des ehemaligen Bachelor-Boy ins Gespräch gekommen. "Zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht auch den einen oder anderen Wodka zu viel, muss ich sagen. Also ich war wieder sehr ehrlich unterwegs und habe dem Freund quasi meine Gefühle für Serkan offenbart", verrät sie. Sie hätte ihm geschildert, dass sie noch viel an den 26-Jährigen denke und ihr Verhalten bei "Bachelor in Paradise" ein bisschen bereue.

Mittlerweile haben sich Jades Schmetterlinge im Bauch allerdings verlagert. Das bewies sie im vergangenen August deutlich: Sie zeigte sich auf ihrem Instagram-Kanal mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Um wen es sich bei ihrem Freund handelt, behält die TV-Beauty allerdings noch für sich.

Instagram / jadebritani Jade Übach, TV-Bekanntheit

Instagram / carina_spack Carina Spack und Serkan Yavuz im August 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach mit ihrem Freund

