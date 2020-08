Jade Übach (26) macht ganz klar, wer zu ihr gehört! Vergangene Woche gab die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin via Social Media bekannt: Sie hat nach zahlreichen Flirtflops in TV-Shows einen neuen Partner gefunden. Wer der Glückliche ist, enthüllte die Kölnerin zwar noch nicht, doch gehen lassen will die Blondine ihren Schatz nicht mehr: Jade leckt ihren Freund ganz nach dem Motto "Meins" an!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Big Brother-Kandidatin am Samstagabend ein aussagekräftiges Video: Der Clip zeigt Jade gemeinsam mit ihrem Partner im Auto, sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter – und streckt frech ihre Zunge in Richtung seines Armes raus. Die feuchte Berührung kommentierte die TV-Bekanntheit ganz keck mit: "Angeleckt ist meins!"

Doch trotz der amüsanten Pose dürften Jades Fans auch nach dieser Story noch enttäuscht sein – schließlich konnten sie auch hier keinen Blick auf das Gesicht ihres neuen Freundes erhaschen. Was meint ihr: Wird Jade ihren Liebsten bald ganz stolz zeigen? Stimmt unten ab.

Instagram / jadebritani Jade Übach mit ihrem Freund

ActionPress/Frederic Kern / Future Image Jade Übach bei der Premiere von "Tanz der Vampire – Das Musical"

Instagram / jadebritani "Just Tattoo Of Us"-Star Jade Übach, 2019 in Köln

