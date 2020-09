Comeback der skurrilen Art! Vergangene Woche verkündete Matthias Höhn (24), dass er sich einer Beauty-OP unterziehen will – und ihn seine Web-Community so wie sie ihn kannte, nie wieder zu Gesicht bekommen würde. Nach einer kurzen Social-Media-Pause inszenierte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller dann seine eigene Beerdigung, hat sein altes Ich also quasi zu Grabe getragen. Gerade eben erst ist Matze "wiederauferstanden" – und als Ente zurückgekehrt…

Ein Video, das der 24-Jährige kürzlich auf Instagram gepostet hat, zeigt eine Gestalt mit Entenmaske. Zunächst sind nur Details zu sehen: ein gelber, aufgerissener Schnabel, große schwarze Kulleraugen in Kombination mit einer roten Wollmütze. Am Ende des aufwendig produzierten Clips zeigt sich besagte maskierte Person von Kopf bis Fuß – die Vermutung liegt nahe, dass sich unter dem Kostüm Matthias selbst verbirgt, der in Zukunft tierisch reinkarniert mit einer neuen Identität durchs Leben schreitet.

Außerdem Teil des Beitrages: Eine Zahlenkombination, die bereits in Matzes Beerdigungs-Posting aufgetaucht ist: 5121612015. Was wohl dahintersteckt? Handelt es sich hier um ein Datum samt Uhrzeit? Oder stehen die Ziffern für Buchstaben und bestimmte Positionen im Alphabet? Bleibt abzuwarten, welches News-Häppchen der Freund von Ex-BTN-Star Jenefer Riili seinen Followern als Nächstes serviert.

Sonstige Matthias Höhn mit Entenmaske

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im November 2018

Sonstige Matthias Höhn im September 2020

