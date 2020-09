Haben Carina Spack (24) und Jade Übach (26) ihr Kriegsbeil nun endgültig begraben? Die beiden ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen traten am Freitagabend bei Das große Sat.1 Promiboxen gegeneinander an, um ihre monatelangen Streitigkeiten um Carinas Freund Serkan Yavuz (27) im Ring auszutragen. Beide Damen gaben alles – doch am Ende konnte Carina das Duell für sich entscheiden. Trotzdem richtet die Recklinghausenerin nun ungewöhnlich positive Worte an Jade.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Blondine topfit bei ihren Followern. Ein Veilchen oder sonstige Blessuren hat Carina zum Glück nicht davongetragen, wie sie dort erzählt und auch zeigt. Es gibt allerdings eine andere Sache, die der Pferdeliebhaberin noch auf dem Herzen liegt: "Großen Respekt an meine Kontrahentin Jade! Sie hat es mir definitiv nicht leicht gemacht und sich gut geschlagen."

In der ersten von vier Boxrunden habe sich Carina sogar ein wenig erschrocken. "Weil ich nicht dachte, dass sie so stark ist. Da muss ich auch noch mal sagen: Hut ab!", findet die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin. Ungewöhnlich versöhnliche Worte, an die vor dem Kampf nicht einmal im Ansatz zu denken war. Jade selbst äußerte sich bislang noch nicht zu den Geschehnissen des vergangenen Abends.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Promiboxerin Carina Spack

Anzeige

© Sat.1/Willi Weber Promiboxerin Jade Übach

Anzeige

Vanessa Wilde Carina Spack, Promiboxen-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de