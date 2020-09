Sylvie Meis (42) und Niclas Castello stecken mitten in ihrem Hochzeitswochenende. Stolze drei Tage lang – und mit fünf verschiedenen Brautkleidern – feiern die Moderatorin und der Unternehmer ihr Jawort. Aktuell werden immer mehr Details in Bezug auf die romantische Trauung in Florenz öffentlich. Was bisher allerdings noch unklar war: Nimmt Sylvie nach der Trauung Niclas' Nachnamen an oder behält sie ihren eigenen?

Bild-Informationen zufolge bleibt Sylvie eine waschechte Meis. Was außerdem noch bekannt ist: Die traumhafte Hochzeitslocation der frischgebackenen Eheleute. Niclas und Sylvie heiraten in einer Hotel-Villa mit Außenpool, mehreren Suiten und Salons sowie einer riesigen Panorama-Terrasse mit Blick über die Toskana.

Ein Zimmer in der Luxusbehausung soll mindestens 500 Euro die Nacht kosten. Ein Genuss, in den Sylvie und Niclas' Freunde und Familie nun sicher mit Begeisterung kommen. Auf zwei Gäste muss die Holländerin aber verzichten. Ihre Eltern können krankheitsbedingt nicht in die Toskana reisen, werden aber per Videochat zur Hochzeit dazugeschaltet.

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello im September 2020

Instagram / tobikop Die Terrasse der Villa Cora in Florenz

mely / MEGA Sylvie Meis und Serena Goldenbaum während der Hochzeitsvorbereitungen

