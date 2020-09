Kris Jenner (64) will dem Traualtar für den Rest ihres Lebens fernbleiben! Bereits zweimal gab die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihren Partnern das Jawort: Den Promi-Anwalt Robert Kardashian (✝59) heiratete sie 1978 – doch 1991 wurde die Ehe geschieden. Im selben Jahr sagte sie zu Caitlyn Jenner (damals offiziell noch William Bruce Jenner) "Ja", aber auch diese Beziehung scheiterte vor sechs Jahren. Mittlerweile hat die sechsfache Mutter in ihrem aktuellen Partner Corey Gamble (39) ihr Glück gefunden. Aber: Aller guten Dinge sind für Kris in Sachen Heirat nicht drei!

"Kris und Corey sind glücklich zusammen, aber sie sind nicht verlobt und werden sich auch nicht verloben. Kris wird nie wieder heiraten und das ist okay für sie", verriet nun ein Freund von ihr gegenüber The Sun. Dabei hatte es vor zwei Jahren noch Verlobungsgerüchte gegeben! Die 64-Jährige lief seinerzeit mit einem auffälligen Diamantklunker am Finger herum, wollte aber nie über die Bedeutung des Schmuckstücks reden. Das Stillschweigen ging sogar so weit, dass sie in der "Late Late Show" mit James Corden (42) lieber tote Grillen verspeiste, als die Frage nach einer Verlobung zu beantworten.

Die wilde Ehe scheint Kris und dem 39-Jährigen gut zu tun. So soll der Tour-Manager von der ganzen Familie wohlwollend aufgenommen worden sein. Und auch der Leidenschaft tut ein fehlender Ehering keinen Abbruch – im Gegenteil: Die zwei sollen sich ihrer Lust sogar schon in Kylie Jenners (23) Büro hingegeben haben, als Corey seiner Herzdame im Rahmen einer KUWTK-Folge dort einen Besuch abgestattet hatte.

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble

Getty Images Kris Jenner in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble im November 2019

