Pietro Lombardi (28) hat sich endlich getraut! Schon vor einigen Tagen hatte der Sänger öffentlich zugegeben, nach stolzen fünf Jahren des Single-Daseins wieder in festen Händen zu sein. Aus der Identität der neuen Frau an seiner Seite hatte er bis zuletzt allerdings ein großes Geheimnis gemacht. Damit ist nun Schluss. Vor wenigen Augenblicken gab Pie bekannt, dass es sich bei seiner Freundin tatsächlich um die zuvor viel vermutete Influencerin Laura Maria handelt. Jetzt meldet er sich erst mals in seiner Story zu Wort und könnte nicht glücklicher aussehen.

Die Katze ist aus dem Sack. Um 16:30 Uhr stellten sowohl der Musiker als auch seine Flamme ihren allerersten Pärchenpost auf Instagram online. In seiner Story zeigt sich Pietro nun bis über beide Ohren strahlend. "Es ist passiert, Leute. Es ist lange her und ich bin sehr glücklich und: Team Lombardi ist die Eins und wer gehört jetzt zu Team Lombardi?", fragt der Vater eines Sohnes unter Lachen. Klar ist sofort, dass er damit natürlich Laura meint.

Zu dem lustigen Clip tippt der frisch Vergebene außerdem ein paar Worte: "Ich muss erst mal klar kommen, dass eine Frau in meiner Story ist." Das Liebes-Outing freut nicht nur das Paar selbst, sondern auch die Fans. Schon in den ersten 10 Minuten sammelte der Beitrag knapp 105.000 Likes.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria mit ihrer Hündin

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de