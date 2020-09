Nathalie Bleicher-Woth (24) ist dafür bekannt, sich im Netz öfters Mal von ihrer aufreißenden Seite zu zeigen. Ob in einem knappen Outfit, einem sexy Bikini oder einem hotten Zweiteiler – die Berlin - Tag & Nacht-Schönheit weiß nur zu gut, wie sie ihre Fans um den kleinen Finger wickeln kann. Nun ging die Schönheit aber noch mehr in die Offensive: Nathalie präsentierte sich vor wenigen Tagen nur im Tanga und übermittelte damit eine wichtige Botschaft!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 24-Jährige einen gewagten Schnappschuss von sich. Nur mit einem String bekleidet posiert die BTN-Darstellerin auf diesem Bild vor einem Spiegel. Doch ihr Fokus lag in diesem Beitrag nicht auf ihre äußerst attraktive Erscheinung, sondern eher auf die Selbstakzeptanz aller. "Wichtig ist doch, dass man sich so liebt, wie man ist. Denn genau so ist man perfekt", schrieb sie zu ihrem Post.

Sie selbst schaue sich manchmal im Spiegel an und fühle sich bei dem Anblick nicht so wohl. Was für manche unverständlich sein könnte, ist für sie aber ganz normal. "Wir [...] haben alle unsere 'Makel' und fühlen uns manchmal unwohl", so Nathalie in ihrem Statement.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Urlaub

Instagram / nathalie_bw "Berlin – Tag & Nacht"-Star Nathalie Bleicher-Woth

