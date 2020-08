Diese Foto sorgt sicher für Schnappatmung bei den Fans! Im Netz zeigt sich Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (23) immer wieder in sexy Pose. Dabei bekommt ihre Community nicht selten auch viel Haut zu sehen. Ob in extra-kurzer Hotpans oder im knappen Bikini – die Beauty begeistert mit ihren heißen Aufnahmen. Jetzt setzt Nathalie aber noch einen drauf: Sie lässt alle Hüllen fallen und posiert in einer Badewanne.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Schauspielerin jetzt das besagte Nackedei-Bild. Nathalie sitzt splitterfasernackt in einer weißen Wanne, streicht sich durchs Haar und blickt verträumt nach unten. Während sie von Schaum umgeben im Wasser sitzt, ist ihre Oberweite lediglich von ihren langen, blonden Haarsträhnen verdeckt. "Ein glückliches Leben findest du nicht einfach, du schaffst es", schreibt sie tiefsinnig zu der Aufnahme.

Ihre Fans sind von dem Anblick mehr als begeistert. "Ich bin sprachlos" oder "Du bist so hübsch", kommentieren zwei User den Post. Ein anderer Nutzer wünscht sich sogar, dass die Kim-Darstellerin mal wieder den Playboy ziert. Im Juli 2019 hatte sich die Influencerin zusammen mit Köln 50667-Star Sophie Imelmann (24) für das Männermagazin ausgezogen.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Urlaub

Instagram / nathalie_bw "Berlin – Tag & Nacht"-Star Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Juli 2019

