Diese zwei wollen und müssen sich nicht mehr verstecken! Wochenlang wurde gemunkelt, dass Pietro Lombardi (28) wieder in festen Händen sein soll. Und auch er selbst heizte die Gerüchteküche ordentlich an, bis er das große Geheimnis am Samstag lüftete: Influencerin Laura Maria ist die neue Frau an der Seite des Sängers. Und kaum ist die Katze aus dem Sack, können sich die Fans kaum vor Turtel-Aufnahmen retten!

Nur wenige Stunden nach der Verkündung meldete sich das Pärchen beim liebevollen Rumalbern auf einem Geburtstag, den die beiden gemeinsam besuchten und später auch aus dem Bett bei seiner Instagram-Community. Strahlend liegen die Turteltauben dabei kurz vor dem Schlafengehen nebeneinander – und können es nicht lassen, einander zu necken. So schlagen sie sich gegenseitig spielerisch an die Stirn und kommen aus dem Kichern gar nicht mehr heraus.

Diese süßen Clips dürften Fanherzen höher schlagen lassen! Schließlich zeigte sich schon nach der Bekanntmachung, dass Fans und Kollegen absolut begeistert von dem neuen Liebesduo sind. Aber auch Pietros Familie scheint das ganz ähnlich zu sehen! So repostete Schwester Sara Lombardi das erste Foto der beiden und schrieb dazu: "Schwägerin Nr. 2 ist am Start. Willkommen in der Familie."

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura Maria

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria

