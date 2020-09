Sie hat schon wieder einen Traumkörper! Stefanie Schanzleh (31) ist vor vier Monaten zum zweiten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Freund Silva Gonzalez (41) hieß sie ihre Tochter Marie auf der Welt willkommen. Doch von der vergangenen Schwangerschaft ist der Hot Banditoz-Beauty nichts mehr anzusehen – die Blondine ist in Topform: In einem Interview erzählte Stefanie nun, wie sie ihre Schwangerschaftskilos wieder losgeworden ist!

Bei einem Fotoshooting in Hamburg präsentierte die 31-Jährige in einem knappen Bikini ihren beachtlichen After-Baby-Body. Doch wie hat sie das nur gemacht? "Da es bei uns zu Hause nie zuckerhaltige Getränke, Mayonnaise oder Ketchup und wenig Süßigkeiten gibt, ist mein Körper nicht daran gewöhnt, sodass ich das nicht brauche und nicht esse“, verriet sie ihr Geheimnis. Eine gesunde Ernährung ist also das A und O für die Sängerin.

Doch neben ihrem Verzicht auf Zucker und fettige Lebensmittel spielt auch Sport eine große Rolle. "Egal, was kommt, wo ich gerade bin oder was passiert: Ich mache täglich ein 10-minütiges Workout mit meinen drei Lieblingsübungen", gab sie weiter preis. Bereits kurz nach der Geburt hatte sie gegenüber Promiflash betont, dass sie sich mit ihrem After-Baby-Body allerdings nicht stresst und sich einfach gesund ernähren will.

Anzeige

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Anzeige

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh, Sängerin

Anzeige

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de