Deswegen stritten "Prominent getrennt"-Silva und Stefanie

Deswegen kam es zum Zoff! Bei Prominent getrennt treffen bekannte Ex-Paare in Südafrika aufeinander und kämpfen gemeinsam um den Sieg. Auch Sängerin Stefanie Schanzleh und "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (43) nehmen an der diesjährigen Staffel teil. Obwohl die beiden bereits zugaben, noch Gefühle füreinander zu haben, kam es in der aktuellen Folge zu einem heftigen Streit. Im Promiflash-Interview erklären Silva und Stefanie, wieso die Emotionen hochkochten.

Aufgrund schmerzhafter Schürfwunden war sich Silva in der neusten Folge sicher: Er und seine Ex-Partnerin Stefanie haben keine Chance mehr auf den Sieg. Diese Einstellung habe Stefanie wütend gemacht: "Ich habe alles hinten angestellt, [...] um mit ihm als Team weit zu kommen und ich sehe es nicht ein, dass er mich vor vollendete Tatsachen stellt." Das sei der Grund gewesen, wieso die Sängerin das Gespräch mit ihrem Ex gesucht habe. "Und das ist dann ja auch heftig eskaliert", gibt sie zu.

Silva ist trotz der heftigen Aussagen seiner Ex nicht wütend. Er kenne seine ehemalige Freundin und wisse, dass sie Schwächen habe. Dennoch findet er nur gute Worte für die Mutter seiner Kinder: "Sie ist eine ganz tolle Mutter für unsere drei Kinder." Außerdem gibt er zu: "Ich sage auch manchmal Sachen, die ich nicht so meine." Letztendlich seien sie beide froh, dass sie das Gespräch vergessen und nach vorne schauen können.

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Prominent getrennt"

