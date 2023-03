Zweiter Exit: Dieses Paar ist raus bei "Prominent getrennt"!

Für dieses Ex-Paar ist der Traum vom Sieg geplatzt! In der Realityshow Prominent getrennt müssen ehemalige Turteltauben wieder aufeinandertreffen, ihren möglichen Streit beiseitelegen, um für den Gewinn an einem Strang ziehen zu können. Bei den gegenseitigen Nominierungen entscheiden die Kandidaten selber, wer die Villa verlassen muss. Vergangene Woche traf es Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili. Nun müssen Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanzleh die Koffer packen!

Vor dem letzten Rauswurf konnte sich das Musikerpaar retten, da sie ein Spiel gewonnen hatten. Doch seitdem machte der Hot Banditoz-Frontmann sich bei seinen Mitbewohnern mit provozierendem Verhalten nicht gerade beliebt. Deshalb ist klar: Die Eltern von drei Kindern bekommen fast alle Stimmen und müssen den Traum vom Sieg an den Nagel hängen. "Das Spiel ist aus. Ich habe hier nichts Verbotenes getan", stellt der 43-Jährige allerdings fest. Seine Verflossene zieht ebenfalls ihre Schlüsse: "Diese Respektlosigkeiten, das war ja auch heute das zentrale Thema in der Nominierung. Das heißt, da ist wirklich was zu arbeiten."

Wie es jetzt wohl bei den beiden weitergeht? Ihre Zeit in der Show war ein regelrechtes Auf und Ab. Zu Beginn schien es so, als ob die zwei sich wieder annähern würden. Die anderen Kandidaten vermuteten sogar, dass es zu Intimität zwischen den einstigen Turteltauben gekommen sei. Doch dann folgte ein riesiger Zoff über Unterhaltszahlungen und die Verantwortung für die Kinder.

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei "Prominent getrennt"

privat Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh mit ihrem Sohn Louis Silva

