"Hot Banditoz"-Star Silva Gonzalez wohnt wieder bei Eltern

Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanzleh sind gerade bei Prominent getrennt zu sehen. Die beiden Hot Banditoz-Stars waren nicht nur Bandkollegen, sondern auch in einer Beziehung. Nachdem bei dem Paar im vergangenen Jahr eingebrochen worden war, verließ die Sängerin ihren Partner und nahm auch die drei gemeinsamen Kinder mit. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat blieb in ihrem Haus in Schenefeld. Nun wagt er einen Neuanfang: Silva zieht zurück zu seinen Eltern aufs Dorf!

Wie der 43-Jährige im Interview mit Bild verrät, wohnt er nun wieder bei Mama und Papa im Wendland. "Hier bin ich groß geworden, habe wunderschöne Erinnerungen an die Kindheit. Die haben mich hier als Junge immer für einen brasilianischen Fußballer gehalten", schwärmte der Musiker von seiner Heimat. Auch seine Kids scheint er mittlerweile wieder öfter zu sehen. Ein süßes Foto, das dem Magazin vorliegt, zeigt ihn mit seinen zwei Töchtern beim Ponyreiten.

Und wie versteht er sich mittlerweile mit der Mutter seines Nachwuchses? Im vergangenen Jahr hatte sich das Ex-Paar noch gefetzt. Nun scheinen sich die beiden aber nicht nur durch ihre "Prominent getrennt"-Teilnahme wieder anzunähern, sondern auch wegen der Kinder. "Wir verstehen uns gut, schon wegen unserer drei Kinder. Aus Distanz entsteht auch wieder Nähe", erklärte er im Gespräch.

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Instagram / silvagonzalez_banditoz Silva Gonzalez, Stefanie Schanzleh und ihre Töchter

Instagram / silvagonzalez_banditoz Silva Gonzalez, Sänger

