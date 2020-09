Oliver Sanne (33) meint es ernst! Der ehemalige Bachelor zeigte am Freitagabend bei Das große Sat.1 Promiboxen, was er drauf hat. Er gewann den Kampf gegen seinen Kontrahenten Yasin Cilingir. Noch völlig beseelt von seinem Sieg tütete er kurz darauf einen weiteren Volltreffer ein: Oli hielt vor laufenden Kameras um die Hand seiner Freundin Jil Rock an, die sofort "Ja" sagte. Die Hochzeit könnte sogar schon bald stattfinden, wie Oli Promiflash verrät.

Nach dem Promiboxen-Sieg und der Verlobung gehen Oliver und Jil den heutigen Samstag erst einmal ruhig an: Grillen mit Freunden ist der Plan. Über einen Termin für ihre Trauung wollen die beiden noch in Ruhe sprechen. Der Düsseldorfer meint aber: "Kurzfristig dieses Jahr heiraten wir wahrscheinlich eher nicht mehr, aber auch das wäre eine Überlegung wert – standesamtlich dann vielleicht." Groß mit Freunden sollen Feierlichkeiten aber erst stattfinden, wenn es die aktuelle Gesundheitslage wieder bedenkenlos zulässt.

"Ansonsten haben wir jetzt kein Datum im Sinn", gibt Oli zu. Immerhin ist es ja auch noch keine 24 Stunden her, dass er vor seiner Liebsten auf die Knie ging. Ein wenig Zeit können sich die beiden mit der Planung also noch lassen.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und seine Freundin Jil Rock im Juni 2020 in Düsseldorf

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Mai 2019

