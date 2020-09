So denken die Gründer von Green MNKY mittlerweile über ihren Deal mit Carsten Maschmeyer (61) und Nils Glagau (44). Die Start-up-Unternehmer Ziya Orhan und Oliver Klingenbrunn präsentierten in der vergangenen Folge Die Höhle der Löwen ihre Idee für passgenaue Handyschutzfolien. Damit konnten sie gleich zwei Investoren von sich überzeugen. Sie zogen einen Deal mit Carsten und Nils an Land. Gegenüber Promiflash verraten Ziya und Oliver jetzt, dass sie von diesem Ergebnis immer noch total begeistert sind!

"Dass wir neben Carsten Maschmeyer auch noch Nils Glagau von unserer Lösung überzeugen konnten, war natürlich super! Zwei Investoren bringen auch die doppelte Unterstützung mit, weil hinter jedem Investor ein großes, professionelles Netzwerk steht", schwärmen die beiden Firmengründer im Promiflash-Interview. Von den beiden Businessprofis haben sie bisher schon einige Ideen und neue Impulse bekommen. "Wir könnten mit unseren Investoren daher nicht zufriedener sein!", freuen sie sich.

Weniger Glück hatte in der vergangenen Folge PoBeau-Gründerin Dr. Sandy Glückstein. Sie konnte mit ihrer Po-Pflegeserie keinen der Löwen mit ins Boot holen. Enttäuscht ist die Unternehmerin deshalb aber offenbar nicht: "Es war großartig, dass wir die Chance bekommen haben, unser Produkt einem Millionenpublikum vorzustellen."

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Der Green-MNKY-Gründer Ziya Orhan bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Investor

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de