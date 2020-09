Bei Yeliz Koc (26) hat der Liebesblitz eingeschlagen – und das so heftig wie noch nie zuvor! Vor gut einem Monat machte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihr Glück öffentlich: Sie ist in einer ernsthaften Beziehung mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (28). Nach ihrem anfänglichen Versteckspiel halten die zwei mit ihren Gefühlen füreinander nicht mehr hinterm Berg. Yeliz betont nun sogar: Das, was sie für Jimi empfindet, hat sie vorher noch nie gefühlt!

Jimi ist aktuell beruflich auf Mallorca, er moderiert dort den Love Island-Aftertalk und wird bis Drehschluss auf der Insel bleiben. Yeliz ist bei ihm und genießt die sommerliche Abwechslung an seiner Seite offenbar in vollen Zügen. Beflügelt von der spanischen Sonne richtet sich die Ex-Kuppelshow-Kandidatin in ihrer Instagram-Story an ihre Community und bedankt sich für all den Support, den sie und Jimi bekommen. "Und ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich verliebt. Hab ich gestern so drüber nachgedacht, dieser Satz hat sich in meinem Kopf eingeprägt. Weil ich wirklich noch nie so glücklich verliebt war", stellt sie in einem ihrer Netz-Clips klar.

Anschließend erklärt die 26-Jährige noch: "Weil wenn ich so an die anderen Beziehungen denke, da war von Angang an immer schon etwas Schlechtes mit drin. Weil ich immer angelogen und betrogen wurde oder irgendein Mist gebaut wurde." Und genau das sei jetzt nicht der Fall. "Ich bin wirklich glücklich", betont Yeliz abschließend ein weiteres Mal.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

Instagram / jimbonader Yeliz und Jimi auf Mallorca

