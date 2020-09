Gewusst? Rebel Wilson (40) hat zwei Schwestern. Zwar lässt die Schauspielerin ihre Fans besonders in letzter Zeit sehr intensiv an ihrem Privatleben teilhaben, doch ihre Familie hält sie eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschter dürfte ihre Community nun gewesen sein, als Rebel ein privates Throwback-Foto im Netz geteilt hat – auf dem nicht nur ihre Geschwister, sondern sogar auch ihre Mama zu sehen ist!

Auf einem Instagram-Schnappschuss mit dem Titel "Die Wilson Schwestern" ist neben Rebel selbst auch ein Teil ihrer Family zu sehen: Darunter ihre Schwestern Annarchi and Liberty sowie ihre Mutter Sue Bownds – die sich bisher so gut wie nie in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Sues drittes Kind fehlt auf dem Bild allerdings: Rebel, Annarchi und Liberty haben auch noch einen Bruder namens Ryot.

Dass es sich nicht um eine aktuelle Aufnahme handelt, lässt sich an Rebels Body erkennen – schließlich weist der Hollywood-Star auf der familiären Momentaufnahme noch einen deutlich größeren Körperumfang auf. Mittlerweile präsentiert sich Rebel regelmäßig stolz mit rund 20 Kilo weniger – die Blondine rackert sich seit Anfang des Jahres mehrmals pro Woche im Fitnessstudio ab und hält sich an einen strikten Diätplan.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Die Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de