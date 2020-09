So denken die Klang2-Gründer mittlerweile über ihren Die Höhle der Löwen-Deal! In der Show haben die Unternehmer Sebastian Oberlin und Adrian Rennertz ihre Firma vorgestellt, mit der sie eine musikalische Variante des Spiels Memory produzieren. Eigentlich wollten sie nur zehn Prozent Firmenanteile abgeben. Am Ende kam allerdings ein 33-Prozent-Deal mit Investor Nils Glagau (44) zustande. Promiflash verrieten Sebastian und Adrian, ob sie mit diesem Ausgang immer noch happy sind.

"Wir sind sehr zufrieden", schwärmen die beiden Klang2-Chefs im Promiflash-Interview. Ihr Löwen-Deal hat Sebastian und Adrians Start-up noch einmal ordentlich vorangebracht. "Im Nachhinein war unsere Entscheidung, bei 'Die Höhle der Löwen' aufzutreten, super für uns, da wir als Konsequenz in wenig Zeit sehr, sehr viel dazugelernt haben und auch unser Tempo Klang2 zu optimieren, stark angezogen hat", erklären sie. Auch die Zusammenarbeit mit Nils und seiner Firma Rockstart läuft offenbar bestens.

Dass der Deal ausgerechnet mit Nils zustande gekommen ist, dürfte die beiden Jungunternehmer sicherlich gefreut haben. Immerhin gehörte der 44-Jährige von Anfang an zu ihren Lieblingsinvestoren. "Wir wussten nicht, welche Löwen im Studio sein würden. Vordergründig und nach kurzer Recherche blinzelten wir zu Judith Williams (48), Dagmar Wöhrl (66) und Nils Glagau", meinten Adrian und Sebastian.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die "Die Höhle der Löwen"-Investoren der achten Staffel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren von "Die Höhle der Löwen", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de