Matthias Höhn (24) spannt seine Fans weiterhin auf die Folter! Vor gut einer Woche hatte der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Star seine Fans mit einer Ankündigung geschockt: Im Netz gab der Schauspieler bekannt, sich einer Schönheits-OP unterziehen und vollkommen verändern zu wollen. Am Wochenende zeigte er sich dann erstmals nach seiner "Operation" – und zwar mit einer Entenmaske! Doch was will Matze damit bloß sagen? Mehrere neue Videos scheinen nun etwas Licht ins Dunkel zu bringen...

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der gebürtige Berliner am Sonntag gleich zwei Clips. Das erste Video zeigt den 24-Jährigen in mehreren Sequenzen mit seiner Maske und verschiedenen Pappschildern auf der Straße stehen. Auf den Plakaten sind ausdrucksstarke Sätze wie "Gegen Rassismus", "Gegen Homophobie" und "Gegen Pädophilie", zu lesen. Den Beitrag kommentierte Matze schlicht mit "Steht auf!".

Das zweite Video, das nur wenige Stunden später erschien, wirkt zunächst ebenso kryptisch: In den Szenen ist ein Gespräch zwischen einem Psychiater und seinem Patienten zu hören. Der Leidtragende erklärt darin sein Problem: "Ich bin Influencer. Daran gehen viele junge Menschen kaputt. Weil sie sich von negativen Kommentaren beeinflussen lassen!" Er wolle etwas dagegen tun, woraufhin der Arzt ihm rät: "Versuche, die Menschen auf etwas aufmerksam zu machen, was dich stört, mit deiner Art und Weise!"

Ob genau das die Intention des jungen Vaters ist – auf Probleme in der Gesellschaft aufmerksam machen? Ein Fan vermutete bereits Ähnliches: "Es werden Themen angesprochen, die wichtig sind!" Der User mutmaßte weiter, Matze habe nur deshalb fälschlicherweise die Gesichts-OP angeteasert, um so die Aufmerksamkeit auf eben diese Themen lenken zu können.

Sonstige Matthias Höhn mit Entenmaske

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Influencer

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Entenmaske, September 2020

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Mai 2019

