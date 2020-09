Diese Fotos sorgen für einen Zuckerschock bei den Fans! Auch wenn es in der Ehe von Kim Kardashian (39) und Kanye West (43) aktuell offenbar ganz und gar nicht gut läuft, sind die gemeinsamen Kinder mit dem Musiker natürlich noch immer der ganze Stolz ihrer berühmten Mutter. Auch auf Social Media gibt die Reality-TV-Darstellerin immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und zeigt ihre Kids vor der Kamera. Ein süßer Beitrag von Kim zeigt nun: Vor allem zwischen ihren Töchtern North (7) und Chicago (2) herrscht Geschwisterliebe pur.

"Meine Mädchen", schreibt die 39-Jährige zu einer Bilderreihe der zwei auf ihrem Instagram-Account. Auf den ersten beiden Schnappschüssen hält ihre Älteste die jüngere Schwester im Arm und grinst frech in die Kamera. "Wisch weiter, um zu sehen, wie North versucht, Chi beizubringen, wie man ein Peace-Zeichen macht", kündigt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit an – und tatsächlich: Auf den nächsten Aufnahmen kann ihre Community beobachten, wie die Schwestern sich an der Geste versuchen – offenbar nicht mit ganz so viel Erfolg.

Schnappschüsse wie diese zeigen wohl ganz deutlich, wie wichtig Kim ihre Familie ist. Gut möglich, dass sie auch ihrer Kinder zuliebe weiterhin an die Beziehung zu Noch-Ehemann Kanye glaubt. "Kim hält an ihrer Ehe mit Kanye fest, da sie weiß, dass er bipolare Tendenzen und Probleme mit seiner psychischen Gesundheit hat. Sie will für ihn da sein und ihm helfen", stellte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly klar.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Instagram / kimkardashian North und Chicago West

Instagram / kimkardashian Die Kinder von Kim Kardashian, Chicago und North West

Instagram / kimkardashian Chicago und North West

Instagram / kimkardashian Chicago und North West, Kim Kardashians Kinder

