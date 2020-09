Die ersten 20 Minuten der zweiten Folge von Ex on the Beach hatten es schon voll in sich. Erst hatte Kandidat Luigi Birofio ein Date mit Neuzugang Georgia. Dabei kam es sogar zu einer heißen Knutscherei. Zurück in der Villa gestand der italienische Hottie plötzlich Kandidatin Michelle Daniaux seine Gefühle. Damit nicht genug: Ganz überraschend musste eine der Ladies die Sendung schon wieder verlassen.

Das sogenannte Terror-Tablet kündigte nämlich eine neue Nachricht an. Die nichtsahnende Loreen sprang voll Vorfreude zu dem mobilen Endgerät und trug es zur Truppe, die sich auf der Terrasse versammelte. Zusammen mit Walentina las sie die Texte den anderen Singles vor. "Ein Single muss uns heute Abend verlassen. Pack deine Koffer. Du hast 15 Minuten, dann musst du vor der Villa stehen, Loreen", heißt es in der Nachricht. Alle Teilnehmer sind geschockt und können es nicht glauben.

Loreen selbst ist völlig geschockt und hält alles für einen Scherz: "Ist das jetzt Ernst?" Als sie schließlich realisiert, was Sache ist, rennt sie völlig enttäuscht nach oben, um ihre Sachen zu packen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

