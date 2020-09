Das Rätselraten hat ein Ende! Schon vor einigen Tagen kamen Gerüchte auf, Mareile Höppner (43) habe wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Schon 2017 hatte sich die Moderatorin von ihrem Mann Arne Schönfeld getrennt. Zwei Jahre später gab die Journalistin dann die Scheidung bekannt. Seither ging Mareile solo durchs Leben – bis jetzt! Nun verriet die "Brisant"-Moderatorin: Sie hat sich wieder verliebt!

Im Bunte-Interview sprach Mareile von ihrer neuen Liebe Florian, einem Fernsehregisseur und -produzenten. "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen", schwärmte Mareile. Das frisch verliebte Paar führt zurzeit noch eine Fernbeziehung und pendelt zwischen Leipzig und Berlin. Sie wollen aber bald in eine gemeinsame Wohnung in Berlin ziehen.

Nach ihrer Trennung vor drei Jahren fiel es Mareile anfangs schwer, eine neue Beziehung einzugehen. "Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht. [...] Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte", erklärte sie.

