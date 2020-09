So eine Schwangerschaft ist kein Zuckerschlecken! Im April ließen Paola Maria (26) und ihr Mann Sascha Koslowski (33) die Katze aus dem Sack und gaben bekannt: Sie erwarten ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Ein paar Wochen müssen sich die werdenden Eltern allerdings noch gedulden, bis sie ihren Spross auf der Welt begrüßen können. Doch mit voranschreitender Schwangerschaft wächst nicht nur Paolas Bauchbewohner – auch ihre Brüste nehmen stetig an Umfang zu!

In den vergangenen Monaten hatte die YouTuberin immer wieder erzählt, dass sie in ihrer zweiten Kugelzeit deutlich häufiger wegen ihrer großen Oberweite mit Rückenschmerzen zu kämpfen habe. Nun hakte ein Follower in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story nach, ob sich das verbessert habe und Paola gab zu: "Leider nicht. Ich habe auch das Gefühl, es ist schlimmer geworden und dass meine Brust auch nicht mehr aufhört, zu wachsen."

Ihre aktuelle Schwangerschaft dürfte aber vermutlich die letzte gewesen sein. So plauderte Paola erst kürzlich auf Instagram aus: "Die Kinderplanung ist definitiv abgeschlossen. Ich habe nicht vor, ein drittes Mal schwanger zu werden." Bei einem doch noch aufkommenden Kinderwunsch würde eher eine Adoption infrage kommen, fügte sie hinzu.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / diekoslowskis Paola und Sascha Koslowski im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de