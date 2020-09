Aus Christina Dimitriou und Jacqueline Siemsen werden so schnell wohl keine Freunde mehr! Die beiden ehemaligen Temptation Island-Teilnehmerinnen sind aktuell in der ersten deutschen Staffel von Ex On The Beach dabei. Während Erstere bereits zum Startcast gehörte, stieß ihre Mitstreiterin erst am Dienstagabend zu der Single-Gruppe dazu – sehr zum Missfallen der Dortmunderin: Denn Christina ist so gar kein Fan von Jacky!

Das enthüllte die Ex von Salvatore Vassallo im Promiflash-Interview: "Beim Aufeinandertreffen mit Jacky dachte ich mir nur: Die soll bloß ruhig sein, sonst kracht es!" Sie habe die Blondine bereits bei "Temptation Island" gesehen und ihr Verhalten damals schon nicht gut gefunden: "Die hat eine große Schnauze, aber nicht mit mir! Aber ansonsten war sie mir egal, weil sie mich null interessiert hat!"

Nicht nur Christina war in der Sendung wenig begeistert von Jacky: Auch Mitbewohner Ferhat (27) hatte kein gutes Bild von der Tänzerin. "Ihr soziales Auftreten hat mir im ersten Augenblick nicht gepasst. Ihre Vorstellung bei mir und ihre ersten paar frechen Sätze!", erinnerte sich der Are You The One?-Kandidat.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW/Frank Fastner Kandidatin Jacky am Set von "Temptation Island" 2020

Anzeige

TV NOW Jacqueline Siemsen und Christina Dimitriou bei "Ex On The Beach"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Ferhat, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de