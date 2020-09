Bedeutet das Ärger für Aaron Hundhausen? Kaum ist der 21-Jährige bei Ex on the Beach angekommen, wird er auch schon mit einer Ex-Affäre konfrontiert – und die ist keine Unbekannte. Jacqueline Siemsen sorgte schon als Verführerin bei Temptation Island für jede Menge Drama und Stress. Ob sie dieses Mal auch wieder Schwung in die Truppe bringt? Die Wiedersehensfreude hält sich bei Aaron jedenfalls in Grenzen.

Der Hottie staunt nicht schlecht, als die 30-Jährige plötzlich am Strand auf ihn zuläuft. Allerdings betont er direkt: "Das war ein pures Sex-Ding bei uns. Mehr nicht." Dass er in dem Format auf Jacky trifft, scheint ihn deshalb ziemlich zu überraschen. Das fällt der Hamburgerin auch auf. Sie fragt ihn ganz direkt, ob er sich unwohl mit der Situation fühlt. "Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll", antwortet er.

Aber nicht nur Aaron blickt dem Neuzugang mit gemischten Gefühlen entgegen. Sein neuer Flirt Walentina Doronina markiert ihr Revier und macht Jacky deutlich, dass sie schon ein heißes Massage-Date mit dem Fitness-Fan hatte. Was meint ihr: Wird Jacky bei "Ex on the Beach" für Zoff sorgen? Stimmt ab!

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

