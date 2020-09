Süße Nachrichten von Mandy Moore (36)! Die beliebte Hollywood-Schauspielerin war ursprünglich durch Filme wie "Plötzlich Prinzessin", "Nur mit Dir – A Walk to Remember" und "American Princess" bekannt geworden. Dann war es einige Jahre ruhig um die Beauty. Mit ihrer Hauptrolle in der Dramaserie This Is Us feierte sie 2016 schließlich ihr großes Comeback. Jetzt hat sie aber auch privat großartige Neuigkeiten – sie und ihr Mann Taylor Goldsmith werden Eltern.

Die frohe News teilte die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie einige Fotos von sich und ihrem Schatz veröffentlichte. Auf den Bildern hält der werdende Papa ganz stolz den kleinen Babybauch seiner Frau. "Der kleine Goldsmith-Junge kommt Anfang 2021", schrieb die "Von Frau zu Frau"-Darstellerin in dem Bildbeitrag. Damit verkündet sie gleichzeitig auch das Geschlecht, demnach erwartet sie einen Sohn.

Neben der Schauspielerei arbeitet Mandy auch als Sängerin. Bis 2009 veröffentlichte sie sechs Studioalben. Doch auch mit der Musik machte sie dann eine längere Pause. 2020 präsentierte sie mit "Silver Landings" erstmals wieder eine neue Platte.

