Eine Liebeserklärung zum Geburtstag! Seit rund fünf Jahren sind Mandy Moore (36) und Taylor Goldsmith unzertrennlich. Nachdem der Musiker seiner Freundin 2017 die Frage aller Fragen gestellt hatte, traten sie im Herbst des darauffolgenden Jahres endlich vor den Traualtar und besiegelten ihre Liebe mit dem Jawort. Vor wenigen Tagen hat Mandy nun ihren 36. Geburtstag gefeiert. Diesen Anlass hat ihr Mann dafür genutzt, ganz öffentlich über ihre Beziehung zu schwärmen.

"10. April. Der Geburtstag der wundervollsten Frau auf Erden!", beginnt Taylor seine rührende Rede auf Instagram. Zu einem Bild des Paares lässt er seinen Gefühlen freien Lauf: "Diese komischen Zeiten sind gerade eine Herausforderung für uns alle, aber sie haben uns auch die Chance gegeben, uns so nahe zu sein wie noch nie, neue Dinge zu lernen und uns von Tag zu Tag mehr zu lieben." In der aktuellen Situation, die nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt betrifft, verbringt auch das Paar seine Zeit in häuslicher Quarantäne.

An ihrem Ehrentag dürfte sich die Schauspielerin aber nicht nur über die goldigen Worte ihres Liebsten freuen – auch das Älterwerden an sich macht ihr überhaupt nichts aus. "Ich bin so dankbar dafür, wo ich jetzt persönlich im Leben stehe und ich bin sehr zufrieden und fühle mich sehr erfüllt", erklärte sie vor rund einem Jahr im Interview mit People und gab zu, mit damals 35 viel glücklicher zu sein, als in jungen Jahren.

Instagram / taylordawesgoldsmith Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Getty Images Schauspielerin Mandy Moore



