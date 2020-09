Wie viel hat Herzogin Kate (38) für dieses Outfit ausgegeben? Die Frau von Prinz William (38) begeisterte bei einem öffentlichen Auftritt am Dienstag wieder mal mit ihrem Look. Für den Termin in einem Londoner Park hatte sie sich für eine rosafarbene Stoffhose, ein weißes T-Shirt und Turnschuhe entschieden – ein Outfit, das nicht nur ziemlich locker, sondern auch noch erschwinglich ist: Von Kopf bis Fuß kostet die gesamte Kombi nur etwa 187 Euro.

Das schlichte weiße T-Shirt der 38-Jährigen stammt von Ralph Lauren und ist mit etwa 68 Euro das teuerste Teil in Kates Ensemble. Für ihre weißen Schuhe von der Marke Superga hat die Dreifachmama gerade einmal 55 Euro bezahlt. Kates Hose ist Teil eines Hosenanzugs des Kaufhauses Marks & Spencer und ist schon ab 64 Euro zu haben.

Der rosafarbene Hosenanzug scheint mittlerweile eins von Kates Lieblingsstücken in ihrem Kleiderschrank zu sein. Sie trug dieses farbenfrohe Outfit bereits im März bei einem öffentlichen Termin mit William. Einige Tage später teilte Kate einen Schnappschuss auf Social Media, auf dem sie diesen Look noch einmal zeigte.

Getty Images Herzogin Kate im Battersea Park in London

Getty Images Herzogin Kate im Battersea Park in London

SIPA PRESS / ActionPress Prinz William und Herzogin Kate im März 2020

