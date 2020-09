Muss man sich vor Elena Miras' (28) Fausthieben fürchten? Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin wird am Freitag für Das große SAT.1 Promiboxen in den Ring steigen. Ihre Gegnerin ist ihre ehemalige Dschungelcamp-Konkurrentin Anastasiya Avilova (32). Wie nach der Duell-Verkündung bekannt wurde, ist die einstige Temptation Island-Kandidatin aber nicht die erste Wahl der Produktion gewesen. Tatsächlich wurden so einige Stars angefragt – doch wieso hatten diese alle abgelehnt?

"Wäre ich meine eigene Gegnerin, würde ich auch nicht antreten. Deswegen verstehe ich nicht, wie Anastasiya so eine große Fresse haben kann", gibt sich Elena im Promiflash-Interview selbstbewusst. Sie habe hart trainiert und sich gut vorbereitet – ihre Rivalin sollte sie daher nicht unterschätzen. Welche Stars und Sternchen vor der 32-Jährigen angefragt wurden, wisse sie nicht genau. "Ich weiß nur, dass Micaela Schäfer (36) abgesagt hat. Das waren viele, die einfach über mich geredet haben, die da infrage kamen und dann da halt abgesagt haben", erklärt sie.

Anastasiya scheint durch ihre Gegnerin allerdings nicht besonders eingeschüchtert zu sein. Zumindest macht sie der Ex-Freundin von Mike Heiter (28) im Promiflash-Interview eine klare Kampfansage: "Stellvertretend für offenbar einige Kolleginnen werde ich Elena zeigen, dass es mehr bedarf als einer großen Fresse samt Ghetto-Attitüde."

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020 auf Mallorca

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im September 2020

