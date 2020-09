Julia Schwab bekommt ganz schönen Gegenwind! Seit wenigen Tagen mischt die Influencerin die Love Island-Villa auf – und zog bereits den Zorn einiger Mitbewohnerinnen auf sich. Der Grund: Julia ist an Melvin Pelzer (26) interessiert, der aber eigentlich mit Chiara Antonella vercoupelt ist. Auch Melvins Ex, Gerda Lewis (27), ist von dem Verhalten der Nachzüglerin entsetzt. Allerdings aus einem anderen Grund: Melvin und Julia kennen sich bereits aus der Zeit vor der Show. Dass die Granate ausgerechnet jetzt – während ihrer TV-Präsenz – Interesse an dem 26-Jährigen bekundet, hält Gerda für fake!

In ihrer Instagram-Story kommentierte die Ex-Bachelorette das Geschehen in der Villa – und dabei bekam Julia ordentlich ihr Fett weg. Gerda scheint ihr zu unterstellen, mit ihrer Schwärmerei für Melvin lediglich eine Show abzuziehen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. "Wenn man sich seit sechs Monaten kennt, Melvin seit drei Monaten Single ist und du nie Interesse hattest – und plötzlich hast du Interesse, weil ihr euch bei 'Love Island' wiederseht? Kommt auch komisch", ätzte sie gegen ihre Bekannte, mit der sie und Melvin sogar Silvester gefeiert hätten. "Das kommt einfach nicht ehrlich rüber und das finde ich schade, weil ich Julia echt gerne hatte", zog sie ihr Fazit.

Zuvor hatte sich Gerda noch darüber amüsiert, dass Julia auf ihren Verflossenen trifft. Bei ihrer Ankunft zeigte sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin überrascht: "Das war gerade einfach so ein 'Cringe-Moment', wo Julia auf Melvin getroffen ist. Ich will gar nicht wissen, was die gedacht haben. [...] Das war bestimmt erst mal ein Schock", witzelte sie.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / jschwabi Julia Schwab, Influencerin

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Ex-Freund von Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de