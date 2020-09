Lina Özgenç gibt ein Body-Update! Das Warten hatte vor wenigen Tagen ein Ende: Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Erdem durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Elin erhellt seither den Alltag des Paares. Dass Lina bis vor Kurzem die kleine Maus noch in sich trug, sieht man ihr aber schon jetzt nahezu nicht mehr an: Lina teilte nun eine Aufnahme ihres After-Baby-Bodys nur zwei Tage nach der Geburt!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Schönheit lediglich in Shorts und BH – und dürfte ihre Fans damit verblüffen. Ihr Babybauch hat sich innerhalb kürzester Zeit schon ordentlich zurückgebildet. Lediglich eine Mini-Wölbung ist noch erkennbar. "Zwei volle Tage nach der Geburt sieht mein Bauch nun so aus. Danke, Körper, was du alles möglich machst", schrieb Lina zu dem beeindruckenden Clip.

Der perfekte Körper dürfte bei der Influencerin aber eh erstmal hinten anstehen. Aktuell genießt sie das neue Familienglück nämlich in vollen Zügen. Vor Kurzem teilte sie bereits die ersten Schnappschüsse vom Familienglück und eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Spross: "Papa und Mama lieben dich über alles und werden immer das Beste geben, um dich glücklich zu machen."

Lina Özgenç im September 2020

Lina und Erdem Özgenç

Erdem und Lina Özgenç mit ihrer Tochter Elin

