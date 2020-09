Paarungszeit bei Love Island! Am kommenden Montag sollen die Sieger der diesjährigen Staffel gekürt werden und auf den letzten Metern kam noch einmal ordentlich Schwung in die Flirt-Villa: Zwei neue Männer und gleich drei weibliche Granaten zogen ein. Am Freitag stand nun eine Herrenwahl an – und Nele Lilemor blieb als Single übrig und musste die Liebesinsel verlassen. Aber diese Paare haben noch immer Chancen aufs Finale.

Bei vier Boys war die Entscheidung keine große Überraschung! Melvin Pelzer (26) vercoupelte sich wieder mit Chiara Antonella, Marc Zimmermann wieder mit seiner Herzdame Anna Iffländer. Auch das Drama-Duo Melina Hoch und Tim Kühnel will seine Beziehung – trotz einiger Streitereien – weiter vertiefen. Henrik Stoltenberg bekam von Sandra Janina in der Privat-Suite zwar einen Sex-Korb. Aber der Student glaubt weiterhin an eine gemeinsame Zukunft.

Spannend wurde es eigentlich erst, als die bisherigen Singles an der Reihe waren. Kevin Zotter wünschte sich Melanie Molcnio an seine Seite. Die hatte kurz zuvor dessen Konkurrenten Murat Turan eine Abfuhr erteilt. Der wiederum hatte dann noch Nele Lilemor und Julia Schwab zur Auswahl und entschied sich für Letztere – allerdings eher halbherzig.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara und Melvin, "Love Island"-Couple

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und ihr "Love Island"-Couple Tim Kühnel

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

RTLZWEI / Paris Tsitsos "Love Island"-Kandidaten Kevin Zotter und Melanie Molcnio

RTLZWEI / Paris Tsitsos Murat und Julia, "Love Island"-Couple

