Wer konnte den ersten Kampf beim Promboxen für sich entscheiden? Nachdem vergangene Woche bereits Carina Spack (24), Oliver Sanne (33) oder Matthias Mangiapane (36) in den Ring gestiegen sind, folgt heute die zweite Runde des Promi-Duells. Den ersten Kampf lieferten sich dabei Paul Janke (39) und Filip Pavlovic (26). Sowohl der Ur-Bachelor als auch der einstige Bachelorette-Teilnehmer haben dafür in den letzten Wochen fleißig trainiert. Doch am Ende hat sich das Training eines Rosen-Stars mehr bezahlt gemacht...

Schon schnell wurde klar, dass Filip seinem Gegner offenbar deutlich überlegen war: Das Duell dauerte gerade mal ein paar Sekunden. Der 26-Jährige schlug ihm ins Gesicht, sodass Paul direkt zu Boden ging. Er schien sogar fast ohnmächtig zu werden. Kurz darauf hieß es: "Knock-out" – ein klarer Sieg für Filip! Trotz des Blitz-Sieges gab Filip nicht den großen Sieger, sondern ging sofort zu dem fast ohnmächtigen Paul und vergewisserte sich, dass es dem Ur-Bachelor gut geht. Für den Verlierer gab es sogar ein Bussi auf die Stirn.

Im Vorfeld gaben sich beide schon ziemlich siegessicher – und machten sich gegenseitig harte Kampfansagen. "Wir kennen Paul als 'Rosenverteiler' – ich denke ein paar Veilchen würden ihm auch stehen", gab Filip vor dem Duell an. Paul konterte daraufhin: "Mein lieber Filip, dass du immer große Töne spuckst und sehr aufbrausend bist, wissen wir."

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Filip Pavlovic, Reality-Star

Anzeige

Wallocha, Stephan / ActionPress Paul Janke im September 2019

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Filip Pavlovic, ehemaliger "Der Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de