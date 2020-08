Jetzt stellen sich zwei weitere Promis einem Kampfduell! Im September startet nach über sechs Jahren die nächste Ausgabe des Formats Promiboxen. Bisher wurden dafür Carina Spack (24), Jade Übach (26), Marcellino Kremers, Matthias Mangiapane (36), Helena Fürst (46), Giulia Siegel (45) und Julian Stoeckel (33) als offizielle Teilnehmer bestätigt. Doch jetzt wird bekannt, dass auch zwei Rosenshow-Teilnehmer in den Ring steigen: Der Ur-Bachelor Paul Janke (38) und der Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (26) werden beim Promiboxen ebenfalls antreten!

Wie der Sender Sat.1 nun offiziell bestätigt, werden die zwei Kuppelshow-Stars in der zweiten Ausgabe der Show am 25. September mit geballten Fäusten aufeinandertreffen. Schon jetzt sind sich beide ziemlich siegessicher. "Wir kennen Paul als 'Rosenverteiler' – ich denke ein paar Veilchen würden ihm auch stehen", protzt Filip. Sein Konkurrent gelte bisher als jedermanns Liebling, in dem er nun das Biest wecken wolle. Bis dahin sieht sich der 26-Jährige aber offenbar selbst in dieser Rolle: "Er ist der Schöne und ich das Biest."

Doch auch Paul bringt seinem Gegner harte Worte entgegen: "Mein lieber Filip, dass du immer große Töne spuckst und sehr aufbrausend bist, wissen wir. Du bist 'Fitness-Coach' und wirst bestimmt auch einige Erfahrungen auf der Straße haben." Er selbst habe sich zwar noch nie geschlagen, sei sich aber dennoch sicher, dass er seinen zehn Jahre jüngeren Kontrahenten umhauen werde.

