Süße Premiere auf dem Red Carpet! Es ist erst wenige Stunden her, dass Rebel Wilson (40) ihre Fans mit dieser tollen Neuigkeit überraschte: Die Schauspielerin ist wieder in festen Händen – ihr Auserwählter heißt Jacob Busch, ist Brauerei-Unternehmer und mit seinen 29 Jahren ein paar Jährchen jünger als sie selbst. Kaum haben die Fans diese Liebes-News verdaut, hat Rebel die nächste Überraschung für sie in petto: Gemeinsam mit ihrem neuen Freund schlenderte sie nun über einen roten Teppich.

Am Donnerstagabend waren Rebel und Jacob zu Gast bei Fürst Alberts (62) Planetary Health Gala in Monaco – und anstatt sich an den wartenden Fotografen vorbei zu schleichen, stellten sie sich grinsend dem Blitzlichtgewitter. Doch nicht nur ihr Paar-Debüt sorgte für Aufsehen, auch Rebels Look zog alle Blicke auf sich. Für die 40-Jährige, die in den vergangenen Monaten fast 20 Kilo abgenommen hat, war es das erste öffentliche Event nach ihrem Gewichtsverlust. Für diesen besonderen Anlass schlüpfte sie in ein enges, schulterfreies, schillerndes Kleid, das ihre erschlankte Silhouette perfekt in Szene setzte.

Genaue Details ist über Rebels neue Liebe noch nicht bekannt – nur so viel: Laut People sollen sich die zwei im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und während des Lockdowns im Frühjahr sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. "Er ist ein Gentleman, hat sehr gute Manieren und behandelt sie gut", erklärte der Insider dem Magazin.

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch in Monaco

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob

