Das muss auf jeden Fall gefeiert werden! Oma Hedel (99) ist die wohl älteste Influencerin Deutschlands und begeistert ihre Fans immer wieder mit Einblicken in ihr Leben. Mit stolzen 96 Jahren eröffnete die Rentnerin vor 4 Jahren ihren Instagram-Account und begeistert mittlerweile 4.500 Menschen mit ihrer positiven Energie. Jetzt machte Oma Hedel eine große Ankündigung: Bald feiert sie ihren 100. Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Berlinerin ein Foto, das sie bei einem Bootsausflug zeigt. Sie trägt ein blaues Outfit und strahlt bis über beide Ohren. "Heute in einem Monat werde ich 100", schrieb sie dazu und fragte ihre Fans: "Wer ist so aufgeregt wie ich?" Dazu benutzte sie die Hashtags "Spaß auf dem Wasser" und "Die letzten Sommertage". Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die Rentnerin scheinbar noch aktiver als manch Jüngerer. Schon in ihrer Profilbeschreibung gibt sie selbstbewusst an, sie sei "immer für ein Abenteuer zu haben".

Die Fans sind begeistert von dem Schnappschuss und freuen sich über den frühzeitigen Geburtstagspost. "So eine gute Figur hatte ich nicht einmal mit 20. Wundervolles Alter, Oma Hedel. Auf die nächsten 100 Jahre", schreibt jemand. Ein Weiterer ist der Meinung: "Das ist ein Grund zur Freude Oma Hedel. Lass dich ordentlich feiern."

Instagram / omahedel Oma Hedel, älteste Influencerin Deutschlands

Instagram / omahedel Oma Hedel im März 2020

Instagram / omahedel Oma Hedel auf der Grünen Woche in Berlin

