Oma Hedel ist stolze 100 Jahre alt. Während viele Senioren in diesem Alter nichts mit Social Media am Hut haben, startete Hedwig, wie sie mit richtigem Namen heißt, mit 97 noch so richtig als Influencerin durch. In den sozialen Netzwerken teilt sie mit ihren Followern immer wieder Momente aus ihrem Alltag und stellt dabei unter Beweis: Oma Hedel ist noch verdammt fit. Promiflash erklärte sie nun, wie ihr das gelingt.

"Ich halte mich fit, indem ich nicht das Interesse verliere, so bleibt man fit im Kopf und ist geistig gefördert", betonte die Rentnerin gegenüber Promiflash. Das sei ihrer Meinung nach ganz wichtig. Außerdem sei sie in ihrem Leben bisher sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, weil sie nie ein Auto geschweige denn einen Führerschein hatte. Und natürlich ist auch eine gesunde Ernährung nicht verkehrt: Oma Hedel (100) esse sehr viel Obst und Gemüse. "Ich genehmige mir aber auch mal ein Gläschen Wein oder Schokolade, alles eine Frage der Balance", meinte sie.

Und weil die Berlinerin so gut auf sich und ihre Gesundheit Acht gibt, erlebt sie auch noch jede Menge. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie Bilder aus ihrem Gemüsegarten, in einem Paddelboot oder eines, das sie stilecht mit Fan-Schal vor dem Fußballstadion zeigt.

Instagram / omahedel Oma Hedel an ihrem 100. Geburtstag

Instagram / omahedel Oma Hedel, Influencerin

Instagram / omahedel Oma Hedel, Netz-Bekanntheit

