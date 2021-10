Oma Hedel (101) ist wieder ein Jahr älter! Im Netz ist die rüstige Rentnerin längst ein Star: Regelmäßig gibt Hedwig, wie die Seniorin mit richtigem Namen heißt, ihren Followern Einblicke in ihren Alltag. Damit beweist die Berlinerin einmal mehr, wie beeindruckend fit sie in ihrem hohen Alter noch ist. Am vergangenen Wochenende hatte Oma Hedel dann allen Grund zur Freude: Sie durfte ihren 101. Geburtstag feiern!

Wie die Zeit doch rast: Vor gefühlt erst wenigen Monaten hatte die wohl älteste Influencerin überhaupt ihren 100. Geburtstag – nun ist schon wieder ein Jahr vergangen. Via Instagram veröffentlichte das Geburtstagskind einen Schnappschuss, wie es stolz an einem Tisch voller Geschenke, Girlanden und Luftballons sitzt. Den besonderen Ehrentag verbrachte Oma Hedel selbstverständlich im Kreise ihrer Liebsten – dabei durfte auch ein deftiges Festmahl nicht fehlen.

Doch was ist eigentlich das Geheimnis dahinter, auch mit über 100 Jahren noch so fit zu sein? Gegenüber Promiflash verriet Hedel im vergangenen Jahr: "Ich halte mich fit, indem ich nicht das Interesse verliere, so bleibt man fit im Kopf und ist geistig gefördert!" Außerdem setzt der Web-Star auf eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse – ein Gläschen Wein oder Schokolade sollten hin und wieder aber auch erlaubt sein.

Anzeige

Instagram / omahedel Oma Hedel an ihrem 101. Geburtstag

Anzeige

Instagram / omahedel Oma Hedel in Berlin

Anzeige

Instagram / omahedel Oma Hedel im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de