Oma Hedel (100) feiert runden Geburtstag! Seit drei Jahren gewährt die Berlinerin ihren rund 4.600 Followern auf Social Media Einblicke in ihr Leben – damit ist sie die älteste Influencerin Deutschlands. Jetzt stand für die Seniorin ein ganz besonderes Ereignis an, das sie natürlich auch mit ihrer Community zelebrieren will: Ihr 100. Geburtstag. Mit einer Party im kleinsten Kreise startet Oma Hedel in ihr neues Lebensjahr.

"100 Jahre! Danke für eure ganzen Glückwünsche", schreibt sie zu einem Foto, das sie auf Instagram postet. Strahlend steht die Rentnerin darauf vor einer Girlande aus Luftballons. Aufgrund der aktuellen Lage muss sie natürlich auf die große Sause verzichten, trotzdem lässt sie sich davon nicht die Laune verderben. "Ich verbringe einen wunderschönen Tag mit der Familie", schwärmt sie. Was genau sie und ihre Liebsten geplant haben, dürften ihre Fans schon bald in Oma Hedels Story erfahren.

Und auch künftig will die 100-Jährige ihre Abonnenten offenbar mit Content versorgen, in ihrer Bio schreibt sie: "Hallo, ich bin Oma Hedel, 100 Jahre, aus Berlin und immer für ein neues Abenteuer zu haben." Also egal, welches Abenteuer als Nächstes ansteht – ihre Follower dürfen Oma Hedel dabei ganz bestimmt begleiten.

Anzeige

Instagram / omahedel Influencerin Oma Hedel

Anzeige

Instagram / omahedel Oma Hedel, älteste Influencerin Deutschlands

Anzeige

Instagram / omahedel Oma Hedel im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de